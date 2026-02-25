Tempo di vestizione riconosciuto Coniglio | Risarcimento a 38 infermieri del Policlinico-San Marco di Catania

La decisione, emessa in secondo grado, stabilisce che l’azienda ospedaliera universitaria dovrà corrispondere agli infermieri coinvolti le spettanze economiche maturate negli ultimi cinque anni, per un ammontare complessivo di circa 71 mila euro. La pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla piena tutela del tempo effettivamente dedicato alla prestazione lavorativa in ambito sanitario. L’intera procedura legale è stata seguita dall’avvocato Denise Caruso, il cui lavoro ha portato a un risultato di grande rilievo per la categoria. La sentenza afferma un principio chiaro: il tempo necessario per indossare e togliere la divisa e per il passaggio delle consegne non rappresenta un momento accessorio, ma rientra a pieno titolo nella prestazione lavorativa e nella sicurezza delle cure, essendo attività strettamente funzionali all’organizzazione del servizio e alla continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

