Da anni si parla di Banksy come di un artista misterioso, con l’identità di Robin Gunningham spesso ipotizzata ma mai confermata. Le sue opere, che includono murales e installazioni, hanno ottenuto record di valore e attenzione globale. La domanda su chi si nasconda dietro il nome si ripresenta frequentemente, alimentando discussioni e curiosità tra appassionati e addetti ai lavori.

“Ma Banksy chi è davvero?”. Per anni è stata questa una delle domande più discusse nel mondo dell’arte contemporanea, e sui media. Adesso una nuova inchiesta giornalistica riaccende il dibattito sulla identità di Banksy, sostenendo di aver finalmente individuato il nome dell’uomo dietro il celebre street artist britannico. Finalmente svelata l’identità di Banksy?. Secondo una lunga indagine pubblicata dall’agenzia Reuters, Banksy è davvero Robin Gunningham. Il nome circolava da anni, ma ora ci sarebbe una ragionevole certezza. È questa la conclusione a cui sono arrivati i reporter dopo mesi di analisi di documenti, testimonianze e movimenti internazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chi è davvero Banksy? L’identità di Robin Gunningham dietro opere da record: quanto valgono

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Aggiornamenti e notizie su Robin Gunningham

Temi più discussi: Chi è davvero Banksy? Lo street artist più famoso al mondo si chiamerebbe Robin Gunningham (ma nel frattempo avrebbe cambiato nome); Banksy è davvero Robin Gunningham. Ma ha cambiato nome: ora è David Jones, in onore di Bowie; Banksy, Reuters: scoperta l’identità dello street artist; Banksy svelato: Ecco chi è.

BANSKY ARTISTA Banksy svelato: l’artista è Robin Gunningham, oggi noto come David JonesUna lunga indagine conferma ciò che già nel 2008 il Mail on Sunday aveva ipotizzato: Banksy è Robin Gunningham ... statoquotidiano.it

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Radio1 Rai. . #Banksy Svelata l'identità del più noto street artist mondiale. Un'inchiesta della Reuters confermerebbe quanto ipotizzato nel 2008 dal Mail on Sunday: nato a Bristol nel 1973, il suo vero nome è Robin Gunningham, cambiato in seguito in Davi - facebook.com facebook

Banksy: in un lungo reportage, Reuters afferma di aver confermato con certezza l’identità dell’artista. Si tratterebbe di Robin Gunningham, graffitista nato a Bristol che negli anni avrebbe cambiato legalmente nome in David Jones. @ultimoranet x.com