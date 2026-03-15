A settembre uscirà il nuovo film di Resident Evil, diretto da Zach Cregger. Dopo aver trascorso alcune settimane a giocare con Requiem, si spera che il film possa mantenere la stessa intensità del nono capitolo videoludico. La produzione si concentra sulla capacità di osare e di offrire un’esperienza cinematografica che si colleghi alla forza del videogioco.

A settembre uscirà il Resident Evil diretto da Zach Cregger e, dopo un paio di settimane trascorse a giocare con Requiem, speriamo che il film possa avere la stessa forza del nono capitolo videoludico. Il dato riportato da Wikipedia su Resident Evil, aggiornato a marzo dello scorso anno, è già abbastanza impressionante di per sé: 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 1996, anno di debutto della saga survival horror di Capcom ideata da Shinji Mikami. A cui vanno aggiunti i milioni e milioni di copie che l'ultimo capitolo, Resident Evil: Requiem, ha venduto nell'arco di mezzo minuto. Quando un franchise di ogni tipo - letterario, fumettistico, cinematografico o videoludico - riesce a superare indenne il trascorrere del tempo, magari fra fisiologici alti e bassi, per carità, significa che è davvero . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Resident Evil: il nuovo film dovrebbe avere la stessa capacità di osare di Requiem

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