Resident Evil | il nuovo film dovrebbe avere la stessa capacità di osare di Requiem

Da movieplayer.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A settembre uscirà il nuovo film di Resident Evil, diretto da Zach Cregger. Dopo aver trascorso alcune settimane a giocare con Requiem, si spera che il film possa mantenere la stessa intensità del nono capitolo videoludico. La produzione si concentra sulla capacità di osare e di offrire un’esperienza cinematografica che si colleghi alla forza del videogioco.

A settembre uscirà il Resident Evil diretto da Zach Cregger e, dopo un paio di settimane trascorse a giocare con Requiem, speriamo che il film possa avere la stessa forza del nono capitolo videoludico. Il dato riportato da Wikipedia su Resident Evil, aggiornato a marzo dello scorso anno, è già abbastanza impressionante di per sé: 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 1996, anno di debutto della saga survival horror di Capcom ideata da Shinji Mikami. A cui vanno aggiunti i milioni e milioni di copie che l'ultimo capitolo, Resident Evil: Requiem, ha venduto nell'arco di mezzo minuto. Quando un franchise di ogni tipo - letterario, fumettistico, cinematografico o videoludico - riesce a superare indenne il trascorrere del tempo, magari fra fisiologici alti e bassi, per carità, significa che è davvero . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

resident evil il nuovo film dovrebbe avere la stessa capacit224 di osare di requiem
© Movieplayer.it - Resident Evil: il nuovo film dovrebbe avere la stessa capacità di osare di Requiem

Articoli correlati

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil RequiemCapcom ha annunciato data e ora del prossimo Resident Evil Showcase, un evento speciale che sarà con tutta probabilità interamente focalizzato su...

Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e HamiltonIl gioco alternerà due personaggi giocabili: Grace Ashcroft, analista dell’FBI, e Leon S.

RESIDENT EVIL 9 REQUIEM IL NUOVO GAMEPLAY Analisi e Commento

Video RESIDENT EVIL 9 REQUIEM ? IL NUOVO GAMEPLAY ? Analisi e Commento

Tutto quello che riguarda Resident Evil

Temi più discussi: Resident Evil 10 e RE 1 Remake sarebbero i progetti futuri della serie: ecco le finestre d'uscita; Resident Evil Requiem, annunciata l'espansione della storia; Resident Evil Requiem non si ferma, Capcom conferma nuovi contenuti; Ora è ufficiale, Resident Evil Requiem è un successo incredibile.

resident evil resident evil il nuovoPS5 Pro e Resident Evil Requiem: la patch che divide i giocatoriIl successo di Resident Evil Requiem non si discute. Il nuovo capitolo della serie Capcom ha raccolto ottimi riscontri, ha convinto buona parte della critica e ... tecnoandroid.it

resident evil resident evil il nuovoResident Evil: quali capitoli arriveranno nei prossimi 3 anni?Grazie ai rumor emersi in rete di recente, abbiamo ricostruito la strategia di Capcom sui futuri Resident Evil in arrivo entro il 2029. vgmag.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.