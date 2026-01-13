Resident Evil Showcase Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil Requiem

Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem. L'appuntamento offrirà aggiornamenti e dettagli sul titolo, consentendo ai fan di scoprire le ultime novità. L'evento si svolgerà in una data e ora specifiche, confermate dall'azienda, e rappresenta un momento importante per conoscere gli sviluppi della saga.

Capcom ha annunciato data e ora del prossimo Resident Evil Showcase, un evento speciale che sarà con tutta probabilità interamente focalizzato su Resident Evil Requiem. La presentazione andrà in onda il 15 gennaio alle ore 23:00 italiane, segnando uno degli ultimi appuntamenti chiave prima del lancio del nuovo capitolo della serie. L'annuncio è stato accompagnato da un breve teaser, pensato per anticipare i contenuti e confermare il ruolo centrale del gioco. L'evento sarà trasmesso in streaming globale e si preannuncia come un momento cruciale per il pubblico. Capcom ha inoltre invitato creator e community a seguire e commentare l'evento in diretta.

