Alba Parietti ha condiviso alcuni dettagli sulla fine della sua relazione con Fabio Adami. Sebbene la rottura fosse già nota, l’attrice ha ora approfondito il ricordo di quei momenti, offrendo una visione più riflessiva e matura della fine di questa storia d’amore. Un’analisi che evidenzia il rispetto e l’affetto che ancora la legano a Fabio Adami, nonostante il termine della relazione.

C he la storia d’amore tra Alba Parietti e Fabio Adami fosse finita era cosa nota. Era stata l’attrice a rivelarlo, qualche mese fa, ma a distanza di tempo l’analisi su quella rottura si fa più nitida ed esplora altre sfumature, più consapevoli. Alba Parietti e il dolore a lungo taciuto: «Mia madre, malata mentale: due donne in una» X Leggi anche › Minacce e insulti via social, Alba Parietti denuncia un hater Alba Parietti, la fine dell’amore con Fabio Adami. «Mi sono innamorata dell’amore che quest’uomo aveva per me, di tutto ciò che mi ha dato e dedicato», ha rivelato Parietti ad F, «Fabio mi ha resa molto felice, emozionata, mi ha convinta a ributtarmi in una relazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'attrice e ha raccontato alcuni dettagli della fine della sua ultima storia d'amore. Ecco cosa è successo con Fabio Adami, a cui vorrà sempre bene

