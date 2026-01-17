Nathalie Guetta, attrice italo-francese, è stata ospite a

D opo l’esperienza a Pechino Express e il video ironico in risposta ai suoi hater sui social, Nathalie Guetta torna sotto i riflettori con una confessione a La volta buona. L’attrice francese, sorella del famoso dj David Guetta, ha parlato apertamente dei ritocchi estetici a cui si è sottoposta negli ultimi anni e ha ammesso senza esitazioni di aver fatto un mini-lifting al viso. «Ho 67 anni», ha dichiarato con orgoglio e naturalezza. «Mi impegno tanto, faccio tanta ginnastica facciale. Mi sono rifatta», ha confessato, aggiungendo scherzosamente: «Sì, ma non parliamone per tre ore». Come modellare seno, fianchi, addome e glutei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice italo-francese, ospite a "La volta buona", parla apertamente dei ritocchi estetici a cui si è sottoposta

Leggi anche: Elenoire Ferruzzi parla dei suoi ritocchi estetici e ammette: “Soffro di dismorfofobia”

Leggi anche: Caterina Balivo si scontra con un ospite a La volta buona: “Cosa dici? Sono str*nzate”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un volto che ha segnato il nuovo cinema italiano! Romana Maggiora Vergano è l’attrice che ha conquistato il grande pubblico entrando a far parte del cast di “C’è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi, dove interpreta Marcella, la figlia della protagonista. - facebook.com facebook