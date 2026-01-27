Blitz della maggioranza nel decreto Milleproroghe | rispunta il condono edilizio

La maggioranza ha riproposto, attraverso emendamenti, la riapertura del condono edilizio del 2003 nel decreto Milleproroghe, dopo un tentativo fallito nella legge di bilancio. La misura, proposta da deputati di diversi schieramenti, torna al centro del dibattito politico e normativo, suscitando attenzione sulle implicazioni e le possibili conseguenze per il settore edilizio e le normative vigenti.

Dopo il tentativo poi fallito di inserire la misura nella legge di bilancio, la maggioranza ha riproposto la riapertura del condono edilizio del 2003 con tre emendamenti – fotocopia – al decreto Milleproroghe, presentati da deputati di Fratelli d'Italia (primo firmatario Imma Vietri), Lega (Gianpiero Zinzi) e Forza Italia (Annarita Patriarca). Gli emendamenti, tramite una modifica all'articolo 32, affiderebbero alle Regioni il compito di adottare una legge di attuazione regolarizzazione degli illeciti voluta dal governo Berlusconi 23 anni fa. Cosa prevedono gli emendamenti. Nella proposta di modifica si legge che «sono suscettibili di sanatoria edilizia » sei diverse tipologie di illecito: tra esse le opere realizzate «in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio» e «non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici», così come le opere «non valutabili in termini di superficie o di volume».

