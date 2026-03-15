Reggio Emilia | Aq16 sotto accusa la sicurezza in gioco

A Reggio Emilia, il centro sociale Aq16 è finito sotto accusa in seguito a un confronto acceso con l’amministrazione comunale. La discussione ha coinvolto diverse parti della comunità e ha generato un acceso dibattito pubblico sulla sicurezza. La polemica si è sviluppata in un clima di tensione in città, con opinioni contrastanti che hanno attirato l’attenzione dei media locali.

Un acceso scontro e sociale ha scosso la città di Reggio Emilia, dove l’amministrazione comunale e il centro sociale Aq16 si trovano al centro di una polemica accesa. La tensione è salita dopo che esponenti di Fratelli d’Italia hanno richiamato l’attenzione sulla presunta occupazione abusiva dello stabile in via Fratelli Manfredi, iniziata nel 2003. Il nodo cruciale della discussione riguarda la sicurezza degli eventi organizzati nel locale e un confronto diretto con la recente tragedia avvenuta a Crans Montana in Svizzera. La sicurezza come campo di battaglia politica. Il dibattito si è infiammato quando il capogruppo Cristian Paglialonga ha sollevato interrogativi sull’assenza di permessi per la somministrazione e le autorizzazioni relative alla sicurezza necessarie per gli eventi tenuti presso il centro sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia: Aq16 sotto accusa, la sicurezza in gioco Articoli correlati Sanità in crisi, sicurezza sotto accusa e referendum: Forza Italia accende la sfida in Emilia-RomagnaSanità, welfare e sicurezza al centro della strategia del gruppo in Assemblea legislativa. Reggio Emilia: welfare culturale sotto la lente PNRR, inclusioneReggio Emilia fa scuola di welfare culturale: uno studio nazionale ne valuta l'efficacia Reggio Emilia si conferma un laboratorio italiano di welfare... Una selezione di notizie su Reggio Emilia Temi più discussi: Reggio. Caso Lab AQ16, Fratelli d’Italia chiede lo scioglimento della giunta Massari; Centro sociale Aq16 di Reggio Emilia: dialogo col Comune per arrivare a convenzione; Aq16 risponde a Fratelli d’Italia: Non siamo abusivi, dialogo aperto con il Comune di Reggio. VIDEO; Fdi attacca il centro sociale Aq16: Attivo da 23 anni senza autorizzazioni. Aq16 e Crans Montana: Solo accuse strumentaliLa replica del centro sociale alle parole degli esponenti del centrodestra Aragona e Paglialonga si devono vergognare di ciò che hanno scritto . ilrestodelcarlino.it Aq16 risponde a Fratelli d’Italia: Non siamo abusivi, dialogo aperto con il Comune di Reggio. VIDEOREGGIO EMILIA – Nei giorni scorsi il capogruppo in Comune di Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga, ha presentato un’interrogazione con oggetto il centro sociale Aq16. Per oltre 23 anni – si legge ... reggionline.com Un uomo di 40 anni è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della stazione di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. Secondo la ricostruzione, al termine di una lite l’uomo avr facebook Reggio Emilia, maxifurto in cinque minuti di cappotti Max Mara: 200 capi da 1500 euro l’uno x.com