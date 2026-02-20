Reggio Emilia | welfare culturale sotto la lente PNRR inclusione
Reggio Emilia ha attirato l'attenzione nazionale grazie al suo approccio innovativo nel welfare culturale, nato dall’investimento del PNRR. La città ha promosso numerosi progetti per coinvolgere le comunità locali, come l’apertura di spazi culturali accessibili a tutti. Un recente studio ha analizzato l’impatto di queste iniziative, riconoscendo il ruolo di Reggio Emilia come esempio pratico di inclusione sociale. La sperimentazione si basa su programmi concreti, come laboratori artistici e eventi pubblici rivolti alle fasce più vulnerabili.
Reggio Emilia fa scuola di welfare culturale: uno studio nazionale ne valuta l’efficacia. Reggio Emilia si conferma un laboratorio italiano di welfare culturale. Un modello integrato di servizi, nato dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Palazzo Magnani e Fcr, è ora al centro di una ricerca universitaria nazionale, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che ne esplora l’efficacia e le potenzialità, aprendo nuove prospettive per l’inclusione e il benessere della comunità. Un ecosistema di inclusione e benessere. L’esperienza di welfare culturale sviluppata a Reggio Emilia negli ultimi otto anni ha attirato l’attenzione della comunità accademica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
