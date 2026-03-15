Nel cuore della Val d’Enza, le forze dell’ordine sono intervenute dopo che una donna è stata picchiata dal marito. Il figlio, presente durante la lite, si è messo in mezzo per difendere la madre. L’uomo coinvolto è stato arrestato e portato in caserma. La vicenda ha coinvolto diverse persone e ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire la situazione.

Nel cuore della Val d’Enza, un dramma familiare si è trasformato in un intervento delle Forze dell’Ordine. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Quattro Castella per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. La violenza è esplosa nella cucina di una casa privata, dove la donna di 39 anni ha subito calci e pugni mentre il figlio quindicenne tentava invano di fermare l’aggressore. L’incidente si è verificato verso le 23:00, quando i sanitari del 118 sono stati allertati e hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione da alcol. La vittima è stata trasportata all’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con una vistosa tumefazione e un ematoma sotto l’occhio, riportando cinque giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggiano: moglie picchiata, figlio in difesa, uomo arrestato

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