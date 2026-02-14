Schiaffi alla moglie e una bottigliata in testa al figlio minorenne | arrestato un uomo per maltrattamenti

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la famiglia con violenza, scatenando una serie di maltrattamenti che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo aveva schiaffeggiato la moglie davanti ai figli, e uno dei minorenni è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro, riportando ferite che richiedono circa 20 giorni di cura. I figli, spaventati, hanno cercato di difendere la madre dall’aggressione, ma sono finiti nel mirino della furia del padre.

Non hanno sopportato che il padre schiaffeggiasse la madre e sono intervenuti per difenderla, ma uno dei figli minorenne è stato a sua volta vittima della furia del genitore, che lo ha colpito alla testa con una bottiglia di vetro, riportando ferite giudicate guaribili in 20 giorni. A soccorrere la donna e i giovani sono stati i carabinieri della Stazione di Baucina, con il supporto dei colleghi di Ciminna, che hanno arrestato l'uomo, 50 anni, già noto alle forze dell’ordine: dovrà rispondere di maltrattamenti. L’intervento dei militari è stato compiuto in casa della coppia, dove stavano volando botte e parole grosse.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nella città di Bergamo, un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver commesso maltrattamenti, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della moglie e del figlio minore.

Una vicenda che coinvolge una famiglia calabrese si è conclusa con l’arresto di un uomo accusato di maltrattamenti, violenze e sequestri nei confronti della moglie e del figlio minore.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sennori, percosse e minacce di morte a moglie e figli: chiesti 4 anni e 6 mesi di reclusione; Maltrattamenti alla moglie, 53enne denunciato e allontanato; Picchia per 8 anni la moglie: condannato a 4 anni di reclusione e 90mila euro di risarcimento; Gettò benzina addosso alla moglie per darle fuoco: a Milano condannato a tre anni e otto mesi.

Picchia la moglie e dà una bottigliata in testa al figlio, arrestatoBAUCINA (PALERMO) – Ha picchiato la moglie, con schiaffi al volto, e ha colpito con una bottiglia di vetro in testa uno dei figli minorenni che era intervenuto in soccorso della madre. È l’accusa ... livesicilia.it

Baucina (PA), picchia la moglie e colpisce con una bottiglia di vetro in testa uno dei figli: arrestato cinquantenneNei confronti dell'uomo applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime, con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. ilsicilia.it

https://www.ondatv.tv/cronaca/presi-a-botte-per-otto-anni-chiesto-il-processo-per-marito-e-padre-padrone/ ++++++ per otto anni aveva picchiato moglie e figlio con schiaffi, afferramenti di capelli, spinte, mano schiacciate nella portiera dell'auto. La procura chie facebook