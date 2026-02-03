La polizia di Pavia ha arrestato un uomo che picchiava e minacciava la moglie e il figlio. Le violenze duravano da tempo, e domenica gli agenti sono intervenuti in casa trovando l’uomo in flagrante. Ora si trova in cella, mentre le vittime sono state ascoltate e assistite.

Milano, 3 febbraio 2026 – Violenze sistematiche, minacce e aggressioni alla moglie e al figlio. Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Pavia in flagranza di reato, nella giornata di domenica, per maltrattamenti in famiglia. L’intervento delle Forze dell’ordine. In seguito a una segnalazione al 112 di una violenta lite in famiglia, gli agenti sono intervenuti e hanno trovato tre persone coinvolte in un’ accesa discussione. Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di violenze e minacce reiterate. Dagli accertamenti svolti è emerso che l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, aveva di recente violato le misure cautelari già disposte dall'Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minacce e aggressioni a moglie e figlio: un uomo arrestato a Pavia

Approfondimenti su Pavia Minacce

Un uomo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dopo aver rivolto minacce e urla alla moglie.

Nella città di Bergamo, un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver commesso maltrattamenti, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della moglie e del figlio minore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pavia Minacce

Argomenti discussi: Far west e minacce di morte a due sanitarie di via Gambini: arrestato; Minacce, pedinamenti e aggressioni. A processo per stalking un 60enne; Minacce e aggressioni: chiesto il rinvio a giudizio per un imprenditore di Catanzaro e i genitori (I NOMI); Aggressione a Bari: console della Georgia picchiato in centro.

Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, arrestato per aggressione e minacce poco prima del processoAlla vigilia del processo a suo carico per 38 capi d'accusa, Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia, Mette-Marit, finisce di nuovo in manette con accuse di aggressione, ... vanityfair.it

Minacce, pedinamenti e aggressioni. A processo per stalking un 60enneLui non si rassegnava alla fine della loro relazione e continuava a perseguitarla oramai da tempo . I poliziotti, su richiesta della donna che era stata appena spintonata dall’ex compagno, erano inter ... msn.com

Un clima di paura e violenza ha scosso la città di Afragola. Due fratelli hanno raccontato alle autorità competenti una lunga scia di minacce, aggressioni e tentativi di attentato alla loro vita e a quella dei loro familiari. - facebook.com facebook

Processo “Giù le mani”, in aula le accuse ai Fatone: “Minacce, insulti e aggressioni in Ase” x.com