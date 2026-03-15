Referendum sulla giustizia Valditara vuole i controlli nelle scuole per verificare la par condicio

A una settimana dal referendum sulla giustizia, è stato annunciato che nelle scuole saranno effettuati controlli per verificare il rispetto della parità di accesso alle informazioni. La decisione riguarda specificamente le verifiche nei locali scolastici, con l’obiettivo di garantire che tutte le parti siano trattate in modo equo. Nessuna altra misura o dettaglio è stato comunicato in merito ai controlli previsti.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Il ministero dell’Istruzione ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di monitorare eventuali segnalazioni sui dibattiti negli istituti A una settimana esatta dal referendum spuntano i controlli nelle scuole. Il motivo? Il rispetto della par condicio. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha impartito una direttiva che sta facendo discutere, proprio a pochi giorni dal voto sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni. Valditara ha dato mandato agli Uffici scolastici regionali di effettuare i dovuti riscontri nel caso in cui arrivino segnalazioni di mancato rispetto della par condicio negli incontri che si stanno tenendo nelle scuole sui contenuti della riforma. 🔗 Leggi su Today.it

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