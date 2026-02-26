Referendum Valditara | No a campagna nelle scuole senza par condicio

Il ministro dell’Istruzione ha espresso chiaramente la sua posizione sulla campagna referendaria nelle scuole, sottolineando l’importanza di garantire pari condizioni a tutte le parti coinvolte. Durante un evento a Napoli, ha ribadito che le attività di sensibilizzazione devono rispettare regole precise per evitare favoritismi o ingerenze indebite. La questione è al centro del dibattito pubblico e suscita molte riflessioni tra gli addetti ai lavori.

(LaPresse) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a Napoli a margine di un’iniziativa a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia, ha richiamato l’attenzione sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria nelle scuole, sollecitando il pieno rispetto della par condicio: “Sanno perfettamente i dirigenti e i presidi che non si possono organizzare eventi a favore del no o a favore del sì senza la controparte”. Ha aggiunto poi Valditara: “In caso contrario sanno perfettamente che incorrono in provvedimenti disciplinari e in questo sarò molto esplicito. La par condicio è richiesta a tutti, anche alle televisioni, perché se io vado in televisione a sostenere il sì, c’è anche quello che deve giustamente sostenere il no. 🔗 Leggi su Lapresse.it

