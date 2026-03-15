Referendum sulla giustizia Valditara chiede verifiche sulla par condicio negli incontri nelle scuole

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di verificare eventuali violazioni della par condicio negli incontri organizzati nelle scuole sul referendum sulla giustizia. La richiesta arriva in seguito a segnalazioni di possibili squilibri durante gli incontri dedicati alla consultazione referendaria. Le verifiche sono state avviate per accertare il rispetto delle regole stabilite.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di effettuare verifiche nel caso arrivino segnalazioni su un eventuale mancato rispetto della par condicio durante gli incontri sul referendum sulla giustizia organizzati nelle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Referendum sulla giustizia, Valditara: controlli nelle scuole sulla par condicioIl ministero dell’Istruzione guidato da Giuseppe Valditara alza il livello di attenzione in vista del referendum sulla giustizia in programma... Leggi anche: Referendum sulla giustizia, Valditara vuole i controlli nelle scuole per verificare la par condicio Referendum sulla giustizia posticipato #shorts Contenuti e approfondimenti su Referendum sulla giustizia Valditara... Temi più discussi: A Lecce il dibattito con il ministro Valditara sulla riforma della giustizia; Napoli, convegno solo sul Sì al referendum, Valditara: Bravi prof e studenti a lasciare la sala; Referendum Giustizia, Valditara: col ‘no’ vincerebbe l'insulto e il Pd massimalista di Schlein, i tempi di Berlinguer sono lontani; Referendum sulla riforma della giustizia: volantini del No distribuiti in classe in una scuola della provincia di Catania, l'USR Sicilia avvia un'ispezione. Referendum, Valditara richiama le scuole alla par condicioLa campagna referendaria giunge alla sua ultima settimana tra polemiche e veleni: sarà il rush finale per i partiti e le realtà della società civile impegnate per il sì o per il no. ansa.it Referendum sulla giustizia, Valditara: controlli nelle scuole sulla par condicioIl ministero dell’Istruzione ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di controllare eventuali segnalazioni su dibattiti negli istituti statali senza contraddittorio, a pochi giorni dal voto sull ... msn.com Ci sono i primi tre identificati per il rogo dei cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, bruciati ieri durante una manifestazione a Roma contro la guerra e per il No al referendum. L’identificazione è stata effettuata da facebook Alla fine del referendum mi chiedo come certi magistrati potranno ancora apparire terzi e imparziali (requisiti, questi si, costituzionali) agli occhi dei cittadini. x.com