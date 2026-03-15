Referendum Pd in piazza con la segretaria | Il No per difendere la Costituzione

A una settimana dal referendum, il Partito Democratico si è ritrovato in piazza a Bologna con la segretaria Elly Schlein. La manifestazione si è svolta in Piazza San Francesco, dove si sono riuniti membri del partito di diverse età, dai Giovani Democratici agli elettori più anziani. In prima fila erano presenti anche alcuni deputati bolognesi, tra cui Andrea De Maria e Virginio Merola.

A una settimana dal voto, il Pd porta la segretaria Elly Schlein in piazza a Bologna. Piazza San Francesco si è riempita di dem di ogni generazione, dai Giovani Democratici agli elettori più anziani, con in prima fila diversi volti noti: i deputati bolognesi Andrea De Maria e Virginio Merola e l'eurodeputato veneto Alessandro Zan. Il segnale è di compattezza, e anche di entusiasmo, alla vigilia di un voto che per la prima volta vede il No in rimonta nei sondaggi più recenti. "La giustizia si può migliorare, non è perfetta, ma di certo non la migliori mettendo i giudici sotto il controllo del governo": ha dichiarato Schlein nel suo intervento sui temi concreti che la riforma, a suo avviso, non affronta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Referendum: Pd in piazza per difendere la Costituzione con i cittadiniDomenica 22 febbraio, in piazza Camagna a Reggio Calabria, il Partito Democratico ha organizzato un banchetto informativo per discutere del prossimo... Leggi anche: Referendum sulla giustizia, Fiordellisi: "Difendere la Costituzione, difendere la Democrazia" REFERENDUM GIUSTIZIA. Sfatiamo qualche fake news #diritto #perte #foryou #referendum #costituzione Contenuti utili per approfondire Referendum Pd in piazza con la... Temi più discussi: Referendum, a Milano la piazza del No di Schlein e Sala. Sorpresa Pisapia: Io voterò Sì; Referendum giustizia, a Bologna Elly Schlein per il ‘no’. Poi la maratona per il ‘sì’; Referendum sulla giustizia: il PD della Calabria in piazza per le ragioni del No; Comitato No Sociale, una manifestazione a Roma contro il governo Meloni: nel mirino anche Elly Schlein (Pd). Referendum, Pd in piazza con la segretaria: Il No per difendere la CostituzioneSchlein, Bonaccini, De Pascale, Lepore e Tosiani in Piazza San Francesco a una settimana dall’appuntamento alle urne ... bolognatoday.it Elly Schlein, la piazza del Pd per il no al referendum: Bologna bersaglio delle destre, ma è saldaDe Pascale: Qui per dire no all'arroganza del governo. La segretaria del Pd abbraccia i lavoratori di Italia Meteo in delegazione e parla anche della protesta dei riders. Bonaccini: Sorteggio dei m ... msn.com Ecco le profonde “ragioni” degli estremisti rossi per il No al referendum: violenza, intolleranza e provocazione. In assenza di argomenti, ricorrono all’ennesima sceneggiata ideologica intrisa di odio politico. Mentre noi lavoriamo per cambiare la giustizia, loro p facebook Antonio Scurati, a pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, lancia un appello al voto invitando tutti i cittadini “che hanno a cuore le garanzie costituzionali e le libertà democratiche” a recarsi alle urne e a scrivere No sulla scheda elettorale. L’aut x.com