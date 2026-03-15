Durante la campagna per il referendum sulla giustizia, sono state segnalate minacce e atti di violenza che hanno coinvolto esponenti politici e cittadini. Le proteste si sono svolte in diverse città, con confronti che hanno portato a scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni, creando un clima di conflitto tra le parti coinvolte.

La tensione politica si è fatta tangibile nelle strade italiane, dove la campagna per il referendum sulla giustizia ha assunto toni che vanno oltre il semplice dibattito ideologico. Giuseppe Conte ha lanciato un messaggio esplicito: se i cittadini votano contro le proposte di riforma, l’impatto sarà paragonabile a un colpo fisico alla maggioranza governativa. La situazione è aggravata da episodi di violenza simbolica, come la distruzione dei manifesti del governo avvenuta il 14 marzo scorso. L’atmosfera è surriscaldata da accuse reciproche e minacce dirette verso figure istituzionali, creando un clima in cui la libertà di espressione sembra essere stata compromessa da aggressioni verbali e fisiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum: minacce e violenza scatenano scontro politico

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