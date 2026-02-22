Discarica scontro politico Il referendum divide Cittadini contro sindaco

Il referendum abrogativo ha generato un acceso confronto tra cittadini e amministrazione comunale, poiché molti temono che la chiusura della discarica del Bulera possa complicare la gestione dei rifiuti. La causa è la divisione tra chi sostiene interventi più incisivi per tutelare l’ambiente e chi invece difende le attività in corso. La consultazione popolare ha coinvolto numerosi residenti, che si sono espressi con entusiasmo. La decisione finale influenzerà le prossime scelte sul territorio.

Il referendum abrogativo infiamma il dibattito politico, configurandosi come uno strumento per permettere alla comunità di esprimersi in modo complessivo e condiviso sul futuro della discarica del Bulera. Questa iniziativa, promossa con determinazione dall'opposizione Patto Comune, viene difesa con forza da un gruppo di cittadini in una nota che vede nel voto popolare l'unica via per coinvolgere i residenti oltre i confini dell'amministrazione e garantire un peso reale alle decisioni che riguardano il territorio. Tuttavia, in questo scenario emerge un profondo rammarico verso il sindaco Pacini il quale, nonostante le ripetute dichiarazioni di impegno per il benessere della popolazione, "non abbia ritenuto opportuno sostenere personalmente l'implementazione di un simile strumento democratico, come il referendum".