Riforma Corte dei Conti? Date via libera a qualsiasi forma di illegalità | l’intervento del senatore M5s contro il governo

“ Volete l’impunità di chi abusa del proprio potere. Date il via libera a qualsiasi forma di illegalità, gli italiani devono saperlo”. È uno dei passaggi dell’intervento di Roberto Cataldi, senatore del Movimento 5 stelle, che ha preso la parola nel corso della discussione sulla riforma della Corte dei Conti voluta dal governo. “Agli sprechi e alla corruzione ora aggiungete il danno erariale – ha continuato – e saranno i cittadini a pagarne le conseguenze. Ma la verità è che questa legge è incostituzionale, perché vìola l’articolo 100 della Carta, che vuole la Corte dei Conti indipendente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Danno erariale con colpa grave? Il responsabile risarcirà solo il 30%": i magistrati della Corte dei conti contro la riforma del governo Meloni

Ddl Corte dei Conti: domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riforma

