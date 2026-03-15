Il leader sindacale ha commentato il referendum sulla giustizia sottolineando l'importanza di una magistratura autonoma e indipendente. Ha affermato che questa parte della magistratura non teme di denunciare le multinazionali che sfruttano le persone, evidenziando il ruolo di un sistema giudiziario libero da influenze esterne. La sua dichiarazione si rivolge alla tutela di un'istituzione che agisce senza pressioni politiche.

“Una magistratura che non ha paura di bloccare o denunciare anche le multinazionali che sfruttano le persone dimostra quanto sia importante che essa continui a essere autonoma e indipendente, senza dover rispondere né ai governi né ad altre logiche”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine della giornata “Giustizia e Democrazia – Le ragioni del No” alla Società Umanitaria di Milano, commentando la situazione dei rider e l’attenzione della magistratura al settore. Landini ha ricordato la mobilitazione promossa sabato dalla Cgil in oltre trenta piazze e ha quindi indicato l’obiettivo del sindacato: “ Qualsiasi persona che lavora deve avere gli stessi diritti e le stesse tutele: un contratto nazionale, una retribuzione dignitosa, il diritto alla malattia, alle ferie, a tutte le protezioni previste”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, Landini: “Magistratura autonoma non teme di denunciare chi sfrutta”

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