No al referendum sulla giustizia Bachelet | Interesse dei cittadini mantenere magistratura autonoma Le correnti? Sono una risorsa

“I principali punti del nostro comitato vertono sul fatto che una magistratura autonoma, indipendente, che non guarda in faccia a nessuno è un interesse principalmente per i cittadini. C’è l’interesse a mantenere una magistratura che non dipende dal governo di turno, ma soggetta solo alla legge, imparziale e autonoma. E poi anche una magistratura efficiente”. Così il presidente del Comitato per il NO alla riforma della giustizia promossa dal governo, Giovanni Bachelet, a margine della presentazione del Comitato che riunione giuristi, giudici, avvocati e membri della società civile. “È un referendum politico, perché il Governo non ha ammesso nemmeno un emendamento in quattro letture – prosegue – Le correnti non sono un problema, ma una risorsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

