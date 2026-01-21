Pietro Grasso, ex presidente del Senato e figura di rilievo nel campo antimafia, si è espresso sul referendum, affermando: “Chi vota sì chi teme problemi con la giustizia”. Questa dichiarazione invita a riflettere sulle motivazioni che spingono gli elettori e sul ruolo delle scelte individuali in un momento cruciale per il paese. Con parole dirette, Grasso sottolinea l’importanza di valutare attentamente le conseguenze di ogni voto.

L'ex presidente del Senato: "La separazione delle carriere non risolve i problemi. Al referenndum voto no. Se Meloni perde non si deve dimettere, è bravissima" Minniti: "Voto sì. La riforma della giustizia rende l'Italia più moderna e rompe il potere delle correnti” “Dall'Anm slogan da imbonitori per il No”. Parla la giudice Ceccarelli Gli aforismi di Pietro Grasso, ex presidente del Senato, giudice, simbolo antimafia. Scolpitela. La frase esatta è questa: “Chi vota sì al referendum o ha avuto problemi con la giustizia o teme di averne in futuro”. Al Senato, pranzo. Buvette. Presidente, come mai qui? “Per una conferenza”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Pietro Grasso: “Referendum? Vota sì chi teme problemi con la giustizia”

Referendum sulla giustizia: c'è la data. Quando si vota (e per cosa)È stata annunciata la data del referendum sulla giustizia, che si terrà prossimamente.

Referendum sulla giustizia, scelta la data: ecco quando si votaIl referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, come annunciato nel corso del Consiglio dei Ministri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Referendum giustizia scontro tra Di Pietro e lo storico Barbero l’ex PM | Lo stimo ma non ha letto la riforma.

Pietro Grasso: Referendum? Vota sì chi teme problemi con la giustiziaL'ex presidente del Senato: La separazione delle carriere non risolve i problemi. Al referenndum voto no. Se Meloni perde non si deve dimettere, è bravissima ... ilfoglio.it

Referendum Giustizia, si vota 22-23 marzo 2026 (ma la data può cambiare)/ CdM fissa le Suppletive: ecco doveCdM fissa data del Referendum Giustizia (assieme alle Suppletive): il Governo Meloni teme comunque il ricorso dei No alla riforma Nordio ... ilsussidiario.net

“Da che parte stai” Un incontro aperto alla cittadinanza con Pietro Grasso per riflettere su legalità, diritti e partecipazione. Un appuntamento da non perdere. Lunedì 9 febbraio alle ore 15.00 presso la Sala Conferenze di RivieraBanca - sede di Gradara, Via C - facebook.com facebook

Il prossimo 10 febbraio saranno 40 anni dal Maxi Processo di Palermo. Quel giorno uscirà il libro che racconta questa pagina fondamentale della nostra Storia recente raccontata dagli occhi e dalla memoria di uno dei protagonisti, Pietro Grasso. #maxiprocess x.com