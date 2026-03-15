Il Ministero dell’Interno ha avviato un protocollo di difesa ibrida in vista del prossimo referendum sulla giustizia. La misura prevede la protezione dei flussi di dati e la tutela dello spazio informativo contro possibili manipolazioni digitali. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza delle informazioni durante l’evento referendario. La decisione coinvolge il coordinamento tra diverse strutture istituzionali per assicurare la corretta gestione delle operazioni.

Il Ministero dell’Interno ha attivato un protocollo di difesa ibrida per il prossimo referendum sulla giustizia, combinando la protezione dei flussi di dati con la salvaguardia dello spazio informativo dalle manipolazioni digitali. La strategia si basa su un approccio a doppio binario che separa la trasmissione digitale delle informazioni dalla proclamazione ufficiale dei risultati, mantenendo intatta la fiducia nel sistema elettorale italiano. L’intervento del Viminale non si limita alla sicurezza tecnica delle reti, ma affronta direttamente il rischio di campagne ostili basate su disinformazione e contenuti sintetici. L’obiettivo dichiarato è impedire che alterazioni nei canali di comunicazione generino confusione pubblica o destabilizzino il dibattito nelle ore cruciali successive all’apertura delle urne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: il Viminale attiva scudo ibrido

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