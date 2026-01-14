Forza Italia attiva i comitati per il Sì al referendum sulla giustizia

Forza Italia ha avviato la creazione di comitati per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia, previsto per marzo. L'iniziativa mira a promuovere un dibattito informato e partecipato, coinvolgendo i cittadini e le istituzioni. La campagna si inserisce nel contesto di un momento importante di confronto su temi fondamentali per il sistema giudiziario italiano.

Forza Italia dà voce ai quartieri, Lega "olimpica" - I protagonisti saranno in primis i comitati che "da troppi anni chiedono interventi e puntualmente rimangono inascoltati" afferma il capogruppo di Forza Italia nel Municipio 1 Federico Benassati. ilgiornale.it

FI lancia il sì al referendum nel nome di Berlusconi: sit in nel giorno del primo avviso di garanzia - Per Forza Italia è la Giornata della giustizia negata, a chi, se non a lui, prima e più di tutto: Silvio Berlusconi. repubblica.it

La vera grande sfida politica che segnerà i primi mesi del 2026 riguarderà il referendum giustizia

Al sit-in di Forza Italia Giovani davanti all’ambasciata dell’Iran abbiamo ribadito il nostro pieno sostegno al popolo iraniano. Oggi, invece, i 5 Stelle non hanno votato una risoluzione fondamentale contro quella dittatura, a dimostrazione di quanto la sinistra sia x.com

Il consigliere regionale di Forza Italia respinge le critiche al mittente. Sottolineati i progressi di Azienda Zero, la centralizzazione di acquisti e concorsi e la razionalizzazione del 118 facebook

