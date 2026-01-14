Forza Italia attiva i comitati per il Sì al referendum sulla giustizia

14 gen 2026

Forza Italia ha avviato la creazione di comitati per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia, previsto per marzo. L'iniziativa mira a promuovere un dibattito informato e partecipato, coinvolgendo i cittadini e le istituzioni. La campagna si inserisce nel contesto di un momento importante di confronto su temi fondamentali per il sistema giudiziario italiano.

Forza Italia scende in campo per la costituzione dei comitati per il Sì in vista del Referendum sulla Giustizia in programma a marzo.“Forza Italia - dichiara Luigia Martino, responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia - è da sempre forza politica riformatrice e garantista. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

