Referendum deputato di Avs posta vignetta Meloni paziente psichiatrico | insorge FdI

Un deputato di Avs ha condiviso sui social un fotomontaggio in cui la presidente del Consiglio viene raffigurata come paziente psichiatrica. La vignetta ha suscitato rapidamente reazioni e polemiche da parte di FdI, che ha contestato l'uso di questa immagine. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sui commenti e le reazioni generate nel dibattito pubblico.

Un fotomontaggio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni travestita da paziente psichiatrica visitata da un medico che le chiede: "E dimmi Giorgia questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?": l'immagine è stata postata dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli sui social, facendo riferimento alle parole della premier sugli stupratori che rimarrebbero più facilmente in libertà qualora vincesse il No al referendum. A breve giro la replica del deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli: "La politica dovrebbe essere il luogo del confronto sulle idee e sulle soluzioni per il Paese. Per questo vedere il deputato Borrelli rappresentare sui propri social il presidente del Consiglio come un 'caso psichiatrico', in una stanza con uno psichiatra in visita, non è satira né critica politica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, deputato di Avs posta vignetta Meloni paziente psichiatrico: insorge FdI Articoli correlati La sinistra dell'odio. Post choc con Meloni "caso psichiatrico", bufera su AvsGiorgia Meloni ritratta in un ospedale psichiatrico, con la camicia di forza, e lo sguardo assente. Meloni come una “malata psichiatrica”: scivolone social del deputato AvsA una settimana esatta dall’apertura ufficiale delle urne la campagna elettorale referendaria si accende anche sui social network. Aggiornamenti e notizie su Referendum deputato di Avs posta... Temi più discussi: Poteri per Roma, primo via libera alla riforma costituzionale: esame alla Camera dopo il referendum; Referendum Giustizia, Fratoianni (Avs): Meloni ha paura perché sondaggi indicano vittoria del No; Referendum, il fronte del no: A rischio uguaglianza ed equilibrio tra poteri; L’opposizione condanna il governo ma riesce a dividersi in 5 mozioni. Referendum, deputato di Avs posta la foto di Meloni dallo psichiatra. Scoppia la polemicaUn fotomontaggio di Giorgia Meloni rinchiusa in un ospedale psichiatrico, con la camicia di forza e lo sguardo assente. Di fronte a lei un medico le chiede: E dimmi Giorgia questi magistrati che libe ... affaritaliani.it Meloni come una malata psichiatrica: scivolone social del deputato AvsNel fotomontaggio postato da Francesco Emilio Borrelli c'è anche un medico che chiede alla premier: I magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono in questa stanza?. Ira di FdI: Linguaggio d ... msn.com REFERENDUM GIUSTIZIA, COSA CAMBIA DAVVERO: separazione delle carriere, sorteggio del Csm e Alta Corte disciplinare facebook Visto che è domenica, si può anche trattare la questione del #referendum giustizia con un po’ di leggerezza… #iovotosi x.com