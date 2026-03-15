Su social media è stato condiviso un post che ritrae la leader di un partito politico in un ospedale psichiatrico, con un abbigliamento e uno sguardo che lasciano pochi dubbi sulla rappresentazione. Accanto a lei, uno psichiatra rivolge una domanda ai magistrati, coinvolgendo un tema delicato sulla giustizia e la criminalità. La pubblicazione ha suscitato reazioni e polemiche tra gli utenti.

Giorgia Meloni ritratta in un ospedale psichiatrico, con la camicia di forza, e lo sguardo assente. Di fronte a lei lo psichiatra che le chiede: "E dimmi Giorgia questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?". Le critiche ai giudici della presidente del Consiglio sono state così riproposte in un post realizzato con l'intelligenza artificiale e condiviso dal deputato di Alleanza Verdi e sinistra Francesco Emilio Borrelli. Ad accorgersi del post creato con l'Intelligenza artificiale un collega di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli, che protesta. "La politica dovrebbe essere il luogo del confronto sulle idee e sulle soluzioni per il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sinistra dell'odio. Post choc con Meloni "caso psichiatrico", bufera su Avs

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