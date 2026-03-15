Un deputato ha definito il presidente del Consiglio come una “malata psichiatrica” in un post pubblicato sui social network, provocando reazioni e polemiche. A una settimana dall’apertura delle urne, le discussioni sulla campagna elettorale referendaria si intensificano anche online, dove le parole sono diventate oggetto di attenzione e scrutinio. La vicenda ha attirato l’interesse dei media e dei commentatori politici.

A una settimana esatta dall’apertura ufficiale delle urne la campagna elettorale referendaria si accende anche sui social network. Il protagonista dell’ultimo caso, in ordine di tempo, è stato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra e storico appassionato dei problemi socio-economici che attanagliano Napoli, la sua città di origine, nonché difensore dei diritti delle minoranze e dei più deboli. Ed è proprio per questo motivo che fa ancora più specie l’utilizzo di un meme per deridere Giorgia Meloni in vista del referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia - previsto per i prossimi 22 e 23 marzo - che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e il sorteggio dei componenti dei due nuovi Consigli Superiori della Magistratura e dell’Alta Corte disciplinare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni come una “malata psichiatrica”: scivolone social del deputato Avs

Articoli correlati

“Meloni sta disonorando l’Italia, nel Board di Trump boia e dittatori”: parla il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, BonelliBonelli (Avs) critica il governo Meloni sull'apertura al Board of Peace di Trump: è pieno di autocrati e boia come Netanyahu Il Parlamento Ue ha...

Tenta la bicicletta ma... l'esito è comico: scivolone e risate sui socialSiparietto divertente al Match for Hope 2026, la gara di beneficenza andata in scena in Qatar con protagonisti campioni del calcio come Eden Hazard e...

Tutto quello che riguarda Meloni come una malata psichiatrica...

Discussioni sull' argomento Un paese anormale La divisione cronica dell’opposizione sulla politica estera fa vincere facile Meloni; Tra guerra e Gaza e referendum la Costituzione è malata e per aiutarla votiamo no: videoracconto del corteo di Roma; Famiglia nel bosco, il Tribunale: Allontanare la madre dai bimbi. Il Garante dell'Infanzia: Sospendere decisione. E Meloni: I figli non sono dello Stato; L’uomo salito sul palco della Meloni: si propose per il Colle e sui social offende Mattarella.

Meloni: Crisi complessa: compattiamoci. Disponibile a un tavolo con le opposizioni. Se non lo volete diteloLa premier al Senato e alla Camera riferisce sulla crisi in medio oriente in vista del prossimo Consiglio europeo: Mi auguro che l'Italia parli con una sola voce. Sui carburanti pronti a tassare chi ... ilfoglio.it

La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi a Cortina: ci sarà anche Giorgia Meloni. Il programma x.com

L’incoerenza e la “furbizia” politica di Giorgia Meloni sono insopportabili. Lo spiega bene stamani Luana Milella sul Fatto Quotidiano, di cui pubblico qui solo un piccolo stralcio (ABBONATEVI al Fatto! ) “Il bastone coi decreti e le leggi. La propaganda al contr facebook