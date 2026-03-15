Referendum Conte | Venerdì a Roma l’evento M5S per la chiusura fermiamoli

Venerdì a Roma si terrà l’evento di chiusura della campagna referendaria del Movimento 5 Stelle, con la partecipazione di un rappresentante del partito. L’appuntamento è stato annunciato come l’ultimo momento ufficiale della campagna, in cui si discuterà delle prossime mosse legate al referendum. Le modalità dell’iniziativa sono state comunicate dal portavoce del movimento, invitando i sostenitori a partecipare.

“Ci siamo quasi, la prossima sarà l’ultima della campagna referendaria e allora abbiamo organizzato per venerdì prossimo 20 un incontro: ci ritroviamo tutti a Roma al Palazzo dei Congressi alle 17 per ribadire tutti insieme le ragioni del No”: ad annunciarlo il leader del M5s Giuseppe Conte con un video su Fb. “Vi aspettiamo per confrontarci sui veri contributi di questa riforma, dobbiamo fermarli, dobbiamo votare tutti insieme No”, aggiunge. “Avremo tantissimi ospiti, ci saranno: Gustavo Zagrebelsky, Enrico Grosso, Marco Travaglio, Andrea Scanzi, Gianrico Carofiglio, e ovviamente ci sarà Roberto Scarpinato, Federico Cafiero De Raho,.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Referendum Giustizia, Toninelli imbarazza Conte: "M5S d'accordo con la riforma ma non accettano sia di Meloni"Gli esponenti del M5S sono “tecnicamente d’accordo con la riforma della giustizia“, ma “non accettano” che sia stata fatta da Meloni e dal...

“Referendum, una partita decisiva per democrazia e diritti”: segui la diretta dell’evento con Conte e TravaglioIn diretta dal Campidoglio l’evento per il No al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo con Giuseppe Conte.

Approfondimenti e contenuti su Referendum Conte Venerdì a Roma...

Temi più discussi: Che cosa torna e cosa no della risposta di Conte a Meloni sul referendum; Una riforma che rafforza la politica, non le garanzie dei cittadini – venerdì 13 marzo, Torino; Referendum, Cirio per il sì. Oggi arriva Conte, il fronte del no arruola Dori Ghezzi e Farinetti; Referendum, Giuseppe Conte all’Università di Sassari.

Referendum: scontro a distanza tra Cecchetti e ConteSentire Giuseppe Conte parlare di giustizia e accusare gli altri di voler controllare la magistratura fa sorridere. Il Movimento 5 Stelle era quello che prometteva di aprire il Parlamento come una sc ... ticinonotizie.it

Referendum, Conte ‘riforma molto furba che vuole ribaltare equilibrio poteri’l testo della riforma della giustizia mira a rafforzare la componente politica negli organi di autogoverno rispetto alla componente della magistratura. Lo ... corrieresalentino.it

Ho appena terminato una diretta a sorpresa dal titolo “Buona domenica con news e risposte in momenti di confusione” dove ho interagito anche nel referendum, perché è importante votare SI e sui bambini sottratti alle famiglie. Poi ho annunciato appuntamenti facebook

Antonio Scurati, a pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, lancia un appello al voto invitando tutti i cittadini “che hanno a cuore le garanzie costituzionali e le libertà democratiche” a recarsi alle urne e a scrivere No sulla scheda elettorale. L’aut x.com