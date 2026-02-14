Giuseppe Conte ha preso parola al Campidoglio durante il comizio contro il referendum sulla giustizia, sostenendo che la consultazione minaccia i principi democratici. La manifestazione si svolge mentre migliaia di cittadini si radunano per ascoltare le sue parole e mostrare il loro dissenso. Tra i presenti, anche Marco Travaglio, che ha commentato le conseguenze di una eventuale vittoria del sì.

In diretta dal Campidoglio l’evento per il No al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo con Giuseppe Conte. Tra gli ospiti anche il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. I togati del Csm contro gli attacchi a Gratteri: “Interrogarsi su convenienze mafiose non è eresia. Le riforme richiedono serietà, non scorciatoie polemiche” “Le domande poste dalla difesa mi hanno fatto sentire sotto accusa”, la testimonianza dell’ex hostess palpeggiata da un sindacalista per “30 secondi” Altri due sabotaggi sulla linea dell’Alta Velocità, treni in ritardo in mezza Italia. Salvini: “Staneremo i delinquenti” Secondo Ferrovie dello Stato, ci sono stati di nuovo atti dolosi sulle linee dell'alta velocità Napoli-Roma e Roma-Firenze, dove la circolazione è rallentata per permettere ai tecnici di ripristinare le infrastrutture Roma, 14 feb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Referendum, una partita decisiva per democrazia e diritti": segui la diretta dell'evento con Conte e Travaglio

Alle 16, torna la diretta con Peter Gomez e Antonio Massari.

