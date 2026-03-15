Tre persone, due da Padova e una da Napoli, sono state identificate come responsabili di aver bruciato immagini di Meloni e Nordio durante un corteo legato a un referendum. Attualmente sono sotto indagine per chiarire eventuali altri coinvolgimenti. La polizia ha già individuato i soggetti e sta proseguendo le verifiche per raccogliere ulteriori elementi.

L’identificazione è avvenuta grazie allavoro degli agentidellaDigosdi Roma, incollaborazione con altre sezionidella Digos. Tra i tre individuati, due provengono daPadovae uno daNapoli. Tuttisaranno denunciati all’autorità giudiziaria. Nel frattempo, le indagini proseguono per risalire aglialtri responsabili, utilizzando leimmagini raccoltedurante l’evento. Durante il corteo per il “No” al Referendum Giustizia econtro la guerraavvenuto nella giornata di ieri, nella zona dipiazza dell’Esquilino, alcuni partecipanti hannoincendiato due immagini simboliche. La prima ritraeva la presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, cheteneva al guinzaglio il ministro della Giustizia,Carlo Nordio, rappresentato con unamuseruola, accompagnata dal messaggio “No al vostro referendum“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, bruciate immagini di Meloni e Nordio al corteo: 3 responsabili identificati

Articoli correlati

Foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo per il No al referendum: identificati i primi tre manifestanti, 2 vengono da PadovaROMA - Sono tre le persone identificate per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il...

A fuoco Trump, Netanyahu e Meloni che tiene al guinzaglio Nordio: le immagini bruciate al corteo di Roma contro Referendum e guerra – VideoI b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi...

Contenuti utili per approfondire Referendum bruciate immagini di Meloni...

Temi più discussi: Corteo per no a referendum, bruciate foto Meloni e Nordio. FOTO; Corteo a Roma, bruciate le foto di Trump, Meloni e Nordio. Il ministro: Gli eccessi aggressivi non mi intimoriscono; Roma, al corteo per il no alla guerra e al referendum bruciate immagini di Meloni e Nordio; Roma, al corteo del no al referendum, bruciato cartellone con immagine di Meloni e Nordio.

Tre identificati per il cartellone di Meloni e Nordio bruciato al corteo di Roma, scattano le denunceIdentificati dalla Digos tre dei manifestanti del corteo di Roma che hanno bruciato in piazza i cartelloni con le foto di Giorgia Meloni e Carlo Nordio ... virgilio.it

Foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo per il No al referendum: identificati i primi tre manifestanti, 2 vengono da PadovaROMA - Sono tre le persone identificate per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il ... msn.com

Ci sono i primi tre identificati per il rogo dei cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, bruciati ieri durante una manifestazione a Roma contro la guerra e per il No al referendum. L’identificazione è stata effettuata da facebook

Alla fine del referendum mi chiedo come certi magistrati potranno ancora apparire terzi e imparziali (requisiti, questi si, costituzionali) agli occhi dei cittadini. x.com