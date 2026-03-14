A fuoco Trump Netanyahu e Meloni che tiene al guinzaglio Nordio | le immagini bruciate al corteo di Roma contro Referendum e guerra – Video

Durante un corteo a Roma, manifestanti hanno bruciato immagini di Trump, Netanyahu e Meloni, questa ultima sotto stretto controllo di Nordio. L'evento è stato promosso per il “no sociale” al referendum costituzionale e contro la guerra. Le scene di protesta sono state riprese in video e mostrano le immagini incendiate mentre la protesta si svolgeva nel centro della città.

I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà Corteo del “no sociale” a Roma, bruciato un cartellone con Meloni e Nordio. Gli organizzatori: “Siamo 20mila” Sversamenti da due depuratori e cattiva manutenzione, quattro indagati nel Crotonese: anche sindaco ed ex primo cittadino Trump: “Scorteremo le petroliere a Hormuz. Anche altri paesi inviino navi militari”. E gli Usa attaccano l’isola di Kharg. Iran: “Ucraina obiettivo legittimo” Colpita l'ambasciata Usa a Baghdad. Il tycoon dopo i raid sull'isola: "Distrutti tutti gli obiettivi militari, risparmiate le infrastrutture petrolifere". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A fuoco Trump, Netanyahu e Meloni che tiene al guinzaglio Nordio: le immagini bruciate al corteo di Roma contro Referendum e guerra – Video Articoli correlati Corteo per il No, bruciate le immagini di Meloni, Nordio e Trump. In fiamme la bandiera americanaUn'immagine con la premier Giorgia Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, è stata... Corteo per il No, bruciate le foto di Meloni, Nordio e Trump. In fiamme la bandiera americanaUn'immagine con la premier Giorgia Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, è stata... Tutto quello che riguarda A fuoco Trump Netanyahu e Meloni che... Discussioni sull' argomento Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto; Iran risponde al fuoco social? Diffuso un video in stile The Lego Movie con Trump, Netanyahu e Satana; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Canali riservati Quelle voci su una mediazione (forse italiana) tra Usa e Iran nelle prime ore del conflitto. Donald Trump ha annunciato di aver attaccato le installazioni militari sull’isola di Kharg, al largo delle coste dell’Iran, e ha minacciato di colpire anche le infrastrutture petrolifere se lo Stretto di Hormuz non sarà liberato. Nell’isola transita circa l’90% dell’export - facebook.com facebook Donald Trump ha ordinato di colpire l'isola cuore pulsante dell'industria energetica iraniana: "Distrutti tutti gli obiettivi militari, risparmiate le infrastrutture petrolifere". E aggiunge: "La Marina scorterà le nostre petroliere" x.com