A pochi giorni dal referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, un esponente politico ha partecipato a un congresso organizzato da Magistratura Democratica. Durante l'evento ha affermato che alcuni dedicano il Sì a figure politiche o a casi giudiziari, mentre lui ha scelto di dedicare il No ai 28 magistrati uccisi da mafia e terrorismo. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra i presenti.

A pochi giorni dal referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo, Pier Luigi Bersani interviene al congresso “Preferirei di no”, organizzato da Magistratura Democratica, per ribadire con forza il suo sostegno per il No. L’ex segretario del Pd descrive una mobilitazione trasversale che attraversa vari orientamenti politici e culturali, accomunata da un “patriottismo democratico e costituzionale”. “C’è una bella mobilitazione in giro – afferma Bersani dal palco – E raccoglie ispirazioni di vari orientamenti che si possono forse riassumere nella logica di un patriottismo democratico e costituzionale. C’è la bellezza, la soddisfazione, la felicità di trovarci tutti uniti per una volta a pensare la stessa cosa e a combattere per la stessa cosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Bersani: “Qualcuno dedica il Sì a Berlusconi o a Garlasco. Noi dedichiamo il No ai 28 magistrati uccisi da mafia e terrorismo”

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