Referendum Tajani | Noi a favore del Si per giustizia equa No a magistrati politicizzati

Il referendum rappresenta un'occasione importante per riformare il sistema giudiziario italiano, promuovendo una giustizia più equa e imparziale. Tajani, sostenendo il Si, evidenzia l’obiettivo di garantire un equilibrio tra accusa e difesa, riducendo l'influenza di magistrati politicizzati. Una scelta volta a migliorare la qualità delle decisioni giudiziarie, favorendo un sistema più trasparente e rispettoso dei principi fondamentali della democrazia.

"Faremo una campagna elettorale a sostegno del Si per avere una giustizia più equa dove accusa e difesa sono sullo stesso piano. Diciamo No alla politicizzazione della magistratura". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a Napoli nel corso della manifestazione "Valori. Più libertà, più dignità" nel quadro dei tre giorni di mobilitazione nazionale di Forza Italia, dedicati all'anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi.

Referendum giustizia, lo spot-farsa? La contromossa dei magistrati per il "Sì"Il referendum sulla giustizia ha suscitato molte polemiche, con accuse di campagne di disinformazione e spese ingenti.

