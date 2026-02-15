Antonio Di Pietro critica Nicola Gratteri perché, secondo lui, le sue dichiarazioni contro chi vota SÌ al referendum sono solo una strategia per attirare attenzione. Di Pietro sostiene che il procuratore di Napoli sfrutti le polemiche per aumentare la propria visibilità pubblica. Nei suoi commenti, l'ex magistrato evidenzia come queste uscite possano servire a far parlare di sé, piuttosto che contribuire a un dibattito serio. La polemica tra i due si accende dopo le recenti dichiarazioni di Gratteri sui sostenitori del SÌ.

Il referendum sulla Giustizia si avvicina e i toni si fanno sempre più caldi. L’ex magistrato Antonio Di Pietro va all’attacco del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che aveva accostato i sostenitori del SÌ a “indagati, imputati e massoneria deviata”, salvo poi correggere parzialmente il tiro. Secondo Di Pietro, Gratteri sa esattamente quello che dice e dietro le sue parole si cela una chiara strategia comunicativa. Di Pietro commenta le parole di Gratteri “Penso che Gratteri parli alla pancia dell’opinione pubblica. La sua logica è: purché se ne parli, a prescindere dal merito. L’obiettivo è che sulle sue parole si ritorni, amplificandone l’effetto”, ha dichiarato l’ex magistrato di Mani Pulite nel corso di un’intervista al quotidiano Il Foglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Antonio Di Pietro contro Nicola Gratteri, "i suoi attacchi a chi vota SÌ al referendum sono una tecnica"

Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha scatenato una polemica con le sue ultime parole sul referendum giustizia.

Dopo le ultime uscite di Nicola Gratteri, il magistrato famoso per il No al referendum sulla giustizia, torna a far discutere.

