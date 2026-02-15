Antonio Di Pietro contro Nicola Gratteri i suoi attacchi a chi vota SÌ al referendum sarebbero una tecnica
Antonio Di Pietro ha criticato Nicola Gratteri, sostenendo che le sue affermazioni sugli elettori del SÌ sono una strategia per attirare attenzione. Di Pietro afferma che il procuratore napoletano usa il referendum come occasione per farsi notare, senza approfondire realmente le questioni in gioco. In particolare, ha osservato che le dichiarazioni di Gratteri sembrano più un tentativo di ottenere copertura mediatica che un'analisi seria. Di Pietro ha anche aggiunto che questa tattica rischia di distorcere il dibattito pubblico e di creare confusione tra gli elettori.
Il referendum sulla Giustizia si avvicina e i toni si fanno sempre più caldi. L’ex magistrato Antonio Di Pietro va all’attacco del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che aveva accostato i sostenitori del SÌ a “indagati, imputati e massoneria deviata”, salvo poi correggere parzialmente il tiro. Secondo Di Pietro, Gratteri sa esattamente quello che dice e dietro le sue parole si cela una chiara strategia comunicativa. Di Pietro commenta le parole di Gratteri “Penso che Gratteri parli alla pancia dell’opinione pubblica. La sua logica è: purché se ne parli, a prescindere dal merito. L’obiettivo è che sulle sue parole si ritorni, amplificandone l’effetto”, ha dichiarato l’ex magistrato di Mani Pulite nel corso di un’intervista al quotidiano Il Foglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
