Durante un corteo a Roma, sono state bruciate foto di Giorgia Meloni e Carlo Nordio, scatenando uno scontro acceso sul referendum. La protesta ha coinvolto manifestanti che hanno utilizzato fumogeni e altre sostanze per incendiare le immagini dei due rappresentanti politici. La scena si è svolta in un clima di forte tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine presenti sul posto.

Foto di Giorgia Meloni e Carlo Nordio che bruciano in piazza. I fumogeni che danno fuoco alle immagini si alzano durante il corteo a Roma, indetto contro il «governo liberticida e la guerra» ma anche contro il referendum e fanno salire ancora una volta i toni dello scontro sulla riforma della giustizia. «Eccessi aggressivi, lungi dall’intimorirmi», commenta il Guardasigilli che si dice pronto a proseguire «con determinazione e vigore». Stigmatizzano quanto avvenuto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana: "inaccettabile», dice il primo mentre il secondo invita a evitare «inutili tensioni». Più netto ancora il partito della premier: «Scende in campo l’odio rosso», scrive FdI sui social. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Al corteo di Roma bruciate foto di Meloni, scontro totale sul referendum. Nordio: non mi intimidiscono

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