Corteo a Roma per il no al referendum bruciata un' immagine di Meloni con Nordio L' appell

A Roma si è svolto un corteo contro il referendum durante il quale è stata bruciata un’immagine della premier Giorgia Meloni mentre tiene al guinzaglio il ministro. L’evento ha attirato diverse persone e manifestanti che hanno partecipato alla protesta. Durante la manifestazione sono stati esposti cartelli e slogan di protesta contro le decisioni del governo e le politiche attuate. La scena è stata documentata e condivisa sui social network.

AGI - Un'immagine che raffigurava la premier Giorgia Meloni mentre tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rappresentato con una museruola è stata data alle fiamme oggi a Roma durante il corteo promosso da Potere al Popolo e dal Comitato per il ' No sociale ' al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Sull'immagine compariva anche la scritta "no al vostro Referendum". Poco dopo i manifestanti hanno incendiato una seconda immagine della premier, questa volta mentre stringe la mano al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con tanto di scritta "no al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 mln di sfollati". La nota dell'Anm. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Corteo a Roma per il no al referendum, bruciata un'immagine di Meloni con Nordio. L'appell... Articoli correlati Referendum, corteo per il “no sociale” a Roma: bruciata un’immagine di Meloni con Nordio al guinzaglioMovimenti, collettivi e cittadini sono scesi in piazza oggi a Roma per il cosiddetto “no sociale” al referendum costituzionale sulla giustizia... Leggi anche: Corteo per il "no" al referendum, bruciati a Roma cartelloni con Nordio e Meloni Tutti gli aggiornamenti su Corteo a Roma per il no al referendum... Temi più discussi: Corteo di Non una di meno a Roma: Le nostre vite valgono. E lunedì 9 sciopero generale transfemminista; Manifestazione oggi 14 marzo a Roma, percorso e linee bus deviate; 8 marzo, cosa fare a Roma per la Giornata della Donna: gli eventi; Usb e Pap, corteo per il No sociale al referendum. Corteo a Roma contro la guerra e per il no al referendum, bruciati cartelloni con Trump, Meloni e Nordio. «Siamo 20mila»I cori e gli slogan, a Roma, contro il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano cominciano già all'interno della stazione metro ... msn.com A Roma il corteo per il no al Referendum e alla guerra. Bruciati cartelli con Meloni e NordioVentimila i partecipanti secondo gli organizzatori che hanno sfilato con le parole d’ordine: «Votiamo No, facciamo vincere l'Italia migliore e diamo una spallata al Governo Meloni» ... editorialedomani.it Antagonisti occupano il Palasharp a Milano per ricordare Dax, l'antifascista ucciso nel 2003. Nel pomeriggio corteo contro 'guerra e sionismo' #ANSA - facebook.com facebook Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com