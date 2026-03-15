Recupero post bellico In via dell’Asilo iniziano le indagini archeologiche

Le autorità hanno avviato le indagini archeologiche in via dell’Asilo a Porto Santo Stefano, nell’ambito del recupero dell’area danneggiata dopo il conflitto. Le operazioni sono iniziate di recente e coinvolgono team specializzati che stanno esaminando il sito per valutare eventuali reperti o strutture antiche presenti. L’intervento fa parte di un progetto di recupero post bellico dell’area.

MONTE ARGENTARIO Al via le indagini archeologiche per il recupero dell’area diruta in via dell’Asilo a Porto Santo Stefano. Il Comune (in foto il sindaco Arturo Cerulli) ha affidato i servizi archeologici necessari per l’intervento di recupero dell’area diruta nel centro storico, uno spazio rimasto segnato dalle ferite post-belliche e che l’amministrazione intende restituire alla cittadinanza. L’intervento mira a cancellare i segni del degrado in un’area attualmente inutilizzata e in condizioni di abbandono, e sarà oggetto di una profonda trasformazione per migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici. Prima di aprire il cantiere è necessaria la verifica preventiva d’interesse archeologico, l’obiettivo è escludere (o gestire) la presenza di resti storici nel sottosuolo prima di procedere con i lavori di recupero edilizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Recupero post bellico. In via dell’Asilo iniziano le indagini archeologiche Articoli correlati Infortunio Gatti, quando rientrerà il difensore bianconero? Iniziano a trapelare le prime date sul suo recupero. Le ultimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Bimbo morto soffocato all’asilo, arrivano i Ris per nuove indagini: “Le maestre provate da dolore enorme”Domani, martedì 30 dicembre, atteso nuovo sopralluogo del Ris nel cortile dell'asilo di Soci (Arezzo) dove è morto un bimbo di 2 anni.