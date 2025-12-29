Bimbo morto soffocato all’asilo arrivano i Ris per nuove indagini | Le maestre provate da dolore enorme
Domani, 30 dicembre, i Ris effettueranno un nuovo sopralluogo nel cortile dell’asilo di Soci, Arezzo, dove ha perso la vita un bambino di 2 anni. Le maestre, profondamente scosse dal dolore, collaborano alle indagini. L’intervento mira a chiarire le cause dell’incidente, nel rispetto della memoria del piccolo e delle procedure investigative in corso.
