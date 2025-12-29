Domani, 30 dicembre, i Ris effettueranno un nuovo sopralluogo nel cortile dell’asilo di Soci, Arezzo, dove ha perso la vita un bambino di 2 anni. Le maestre, profondamente scosse dal dolore, collaborano alle indagini. L’intervento mira a chiarire le cause dell’incidente, nel rispetto della memoria del piccolo e delle procedure investigative in corso.

Domani, martedì 30 dicembre, atteso nuovo sopralluogo del Ris nel cortile dell'asilo di Soci (Arezzo) dove è morto un bimbo di 2 anni. Il piccolo sarebbe deceduto per soffocamento dopo che il laccio del giubbotto è rimasto impigliato al ramo di un albero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Bimbo morto soffocato all’asilo, arrivano i Ris per nuove indagini: “Le maestre provate da dolore enorme”

Leggi anche: Bimbo morto soffocato ad Arezzo, si indaga sulla sorveglianza in giardino: sentite le maestre dell’asilo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bimbo morto soffocato all’asilo, arrivano i Ris per nuove indagini: “Le maestre provate da dolore enorme” - Domani, martedì 30 dicembre, atteso nuovo sopralluogo del Ris nel cortile dell'asilo di Soci (Arezzo) dove è morto un bimbo di 2 anni ... fanpage.it