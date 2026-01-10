Infortunio Gatti quando rientrerà il difensore bianconero? Iniziano a trapelare le prime date sul suo recupero Le ultime

Il difensore della Juventus Gatti è infortunato dal 2 dicembre. Le ultime notizie indicano un possibile rientro entro i primi di febbraio, ma la data esatta dipenderà dai tempi di recupero. Restano aggiornamenti in corso per monitorare l’evoluzione del suo stato di salute e la sua disponibilità in campo.

Infortunio Gatti, il difensore è ai box ormai dal 2 dicembre. Quando potrà rientrare? L’ipotesi è quella di un recupero entro i primi di febbraio. La gestione della difesa bianconera sta attraversando un momento di profonda riflessione a causa dell’assenza prolungata di uno dei suoi pilastri. L’ infortunio Gatti ha infatti privato la squadra di fisicità e grinta proprio nel cuore della stagione, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare continuamente il pacchetto arretrato. La situazione del difensore centrale è monitorata quotidianamente, ma il percorso verso il pieno recupero richiede ancora estrema cautela. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Gatti, l'esito degli esami: quanto dovrà stare fuori il difensore della Juve - Si ferma anche Federico Gatti, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco nel corso del secondo tempo ... corrieredellosport.it

Napoli, la Juventus perde anche Gatti per infortunio: torna nel 2026 - La Juventus ha perso il suo difensore, uscito per infortunio nella partita di Coppa Italia contro l'Udinese, valida per gli ottavi di finale. ilmattino.it

Infortunio Gatti, altro stop in difesa/ Oggi esami al JMedical per verificare l’entità (3 dicembre 2025) - Questo infortunio potrebbe portare Luciano Spalletti a velocizzare i tempi schierando quindi già dalla prossima giornata una difesa a 4 con Kalulu e Kelly come centrali e Cambiaso insieme ad uno tra ... ilsussidiario.net

