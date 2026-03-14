Camilla | Meghan ha lavato il cervello a Harry

Un nuovo libro di Tom Bower rivela che Camilla sostiene che Meghan abbia influenzato Harry in modo significativo. Le accuse sono state fatte pubblicamente e riguardano il rapporto tra i membri della famiglia reale britannica. La pubblicazione ha generato discussioni e tensioni all’interno del mondo reale, portando alla luce una disputa tra le parti coinvolte. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni tra i membri della famiglia.

La dinamica interna alla famiglia reale britannica subisce una scossa improvvisa grazie alle rivelazioni contenute in un nuovo libro di Tom Bower. Camilla, consorte del re Carlo III, avrebbe espresso la convinzione che Meghan Markle abbia esercitato un controllo mentale su Harry, spingendolo verso una ossessione vendicativa contro i suoi familiari. Queste dichiarazioni, emerse pubblicamente attraverso le pagine dell’opera intitolata Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family, riaccendono il dibattito sulle fratture irrimediabili tra i membri della casa regale. La narrazione suggerisce che l’influenza di Meghan abbia portato il principe Harry a trascurare i legami familiari e a isolarsi dal protocollo di palazzo, trasformando antipatie personali in un odio viscerale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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