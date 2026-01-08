Rayo Vallecano-Maiorca domenica 11 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Matagigantes vincenti di misura?

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 14:00 si affrontano Rayo Vallecano e Maiorca, due squadre con un punto di differenza in classifica. L'incontro, valido per la giornata di campionato, presenterà le formazioni ufficiali e le quote, offrendo un quadro per i pronostici. Analizzeremo le probabilità di vittoria, considerando le recenti prestazioni delle squadre e la possibilità di un risultato di misura a favore dei Matagigantes.

Domenica pomeriggio il Rayo Vallecano ospiterà il Maiorca e cercherà di tornare al successo casalingo che manca da parecchio tempo: le due squadre sono separate da un solo punto in classifica. Nessuna delle due compagini può essere particolarmente soddisfatta della propria stagione: i Matagigantes hanno sicuramente perso qualche punto per l'avventura europea e martedì notte .

Pronostico Rayo Vallecano-Maiorca: si sblocca subito - Maiorca è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Rayo Vallecano vs Maiorca – 11 Gennaio 2026 - Alle 14:00 di domenica 11 Gennaio 2026 il Campo de Futbol de Vallecas accoglierà un confronto che può incidere sulla parte bassa della classifica de La Liga. news-sports.it

Il Rayo Vallecano si spaventa ma poi vince 3-1 in rimonta a Granada Rayo avanti in coppa del Re - facebook.com facebook

Milan: Luiz Felipe l'ultima idea per la difesa Un vecchio pallino di Tare è Luiz Felipe: oggi è al Rayo Vallecano, reduce da un fastidioso infortunio. Costa poco, pochissimo (il suo contratto scade tra 6 mesi). Controindicazione: deve riprendere la forma migliore x.com

