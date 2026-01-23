Analisi e dettagli sulla sfida tra Rayo Vallecano e Osasuna, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 14:00. Le due squadre, entrambe con 22 punti, si trovano in una posizione di classifica delicata, lontane dall’obiettivo europeo e vicine alla zona retrocessione. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa partita, con un’attenzione equilibrata al possibile esito del confronto.

Rayo Vallecano e Osasuna hanno entrambe 22 punti e stazionano in una zona di classifica abbastanza pericolosa: l’Europa è piuttosto lontana, mentre la zona salvezza è relativamente vicina. Sono due compagini che sembrano avere nettamente qualcosa in più rispetto alle squadre che lottano per non retrocedere ma non l’hanno ancora dimostrato del tutto: i Matagigantes hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Osasuna (sabato 24 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Parità a Vallecas?

Rayo Vallecano-Osasuna (sabato 24 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Matagigantes accolgono i NavarriAnalisi della sfida tra Rayo Vallecano e Osasuna, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 14:00.

Rayo Vallecano-Getafe (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La Liga riparte da VallecasIl match tra Rayo Vallecano e Getafe, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 21:00, apre il diciottesimo turno della Liga dopo la pausa natalizia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Rayo Vallecano - Osasuna in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga, Vallecano-Osasuna: lo streaming gratis del match; LaLiga, giornata 20: analisi delle ultime partite; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.

Pronostico Rayo Vallecano-Osasuna: riscossa e sorpassoRayo Vallecano-Osasuna è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Liga, Vallecano-Osasuna: lo streaming gratis del matchLa sfida tra Rayo Vallecano e Osasuna mette di fronte due squadre appaiate a quota 22 punti e separate da pochissimi margini nella corsa alla permanenza in Liga ... msn.com

¡ ´ –! & , è con grande soddisfazione che annunciamo che la nostra Peña porterà dei nostri membri ufficiali a vedere la sfida contro il Rayo Vallecano il - facebook.com facebook

Milan: Luiz Felipe l'ultima idea per la difesa Un vecchio pallino di Tare è Luiz Felipe: oggi è al Rayo Vallecano, reduce da un fastidioso infortunio. Costa poco, pochissimo (il suo contratto scade tra 6 mesi). Controindicazione: deve riprendere la forma migliore x.com