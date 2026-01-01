Rayo Vallecano-Getafe venerdì 02 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La Liga riparte da Vallecas

Il match tra Rayo Vallecano e Getafe, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 21:00, apre il diciottesimo turno della Liga dopo la pausa natalizia. In questa guida troverete formazioni, quote e pronostici per questa sfida che si disputa allo stadio di Vallecas, segnando la ripresa del campionato spagnolo. Un appuntamento importante per analizzare le dinamiche delle due squadre e le opportunità di scommessa.

