Tre medici sospesi per l’accusa di aver compilato certificati falsi anti-Cpr

Tre medici sono stati sospesi per dieci mesi con l’accusa di aver compilato certificati falsi, finalizzati a bloccare il rimpatrio di stranieri irregolari. La sospensione è stata decisa in seguito alle indagini che hanno portato alla luce i presunti illeciti. Le autorità hanno avviato procedimenti disciplinari nei confronti dei medici coinvolti.

Tre medici sono stati sospesi dalla professione per dieci mesi dopo l’accusa di aver compilato certificati falsi per impedire il rimpatrio di stranieri irregolari. Altri cinque hanno ricevuto il divieto di occuparsi di certificati relativi all’idoneità per la detenzione amministrativa nei Cpr, i centri di permanenza per i rimpatri. È la decisione del Gip di Ravenna sugli otto dottori del reparto Malattie Infettive di Ravenna. Sono tutti accusati di falso ideologico continuato e di interruzione di pubblico servizio. La procura, ricorda oggi Il Resto del Carlino, aveva chiesto per tutti l’interdizione dalla professione per 12 mesi. I tre medici sospesi. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Certificati anti Cpr. Linea dura sugli 8 medici: "Vanno sospesi un anno"La richiesta della Procura di Ravenna è di sospendere ciascuno di loro per un anno dall’esercizio della professione. Migranti, medici “ribelli” anti-Cpr e i falsi certificati. Un medico: “Sono anarchica e antifascista”Non convincono le 34 certificazioni di non idoneità sanitaria al trattenimento in un Cpr analizzate dagli investigatori della squadra mobile di... Contenuti e approfondimenti su Tre medici Temi più discussi: Certificati per impedire il rimpatrio dei migranti. Il gip: Tre medici sospesi dalla professione; Certificati anti-rimpatrio, la decisione del giudice: 3 medici sospesi 10 mesi; Accordo col Bambino Gesù, équipe da Roma per far ripartire il Monaldi; Ravenna: inchiesta Cpr. Sospesi 3 medici indagati. Per altri 5 divieto di certificare. Certificati anti-rimpatrio, tre medici sono stati sospesi per dieci mesiIl Gip Federica Lipovscek del Tribunale di Ravenna ha disposto l'interdizione dalla professione medica per 10 mesi per tre degli indagati nell'ambito ... ravennaedintorni.it Inchiesta sui certificati anti-rimpatrio a Ravenna: sospesi tre medici, per altri cinque divieto di certificareSviluppi nell’inchiesta sui presunti certificati medici anti-rimpatrio rilasciati a stranieri destinati ai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Il giudice per le indagini preliminari Federic ... ravennawebtv.it Tre medici sono stati sospesi dalla professione per 10 mesi. Agli altri cinque colleghi indagati, sempre per 10 mesi è... Leggi l'articolo #Migranti - facebook.com facebook