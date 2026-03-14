Ravenna | 3 medici sospesi 10 mesi 5 vietati certificati CPR

Il tribunale di Ravenna ha disposto la sospensione di tre medici del reparto Malattie Infettive per dieci mesi e ha vietato ad altri cinque di rilasciare certificati per i centri di permanenza. La decisione riguarda complessivamente otto professionisti coinvolti in procedimenti legali. Nessun dettaglio sulle motivazioni specifiche o sui nomi dei medici.

Il tribunale di Ravenna ha emesso un’ordinanza che colpisce otto medici del reparto Malattie Infettive, sospendendone tre dalla professione per dieci mesi e vietando agli altri cinque di rilasciare certificati per i centri di permanenza. La decisione del giudice Federica Lipovscek arriva dopo un interrogatorio di garanzia in cui gli indagati hanno mantenuto il silenzio ma hanno fatto pervenire dichiarazioni sulla correttezza del loro operato. L’inchiesta verte su accuse di falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio legati ai certificati anti-rimpatrio richiesti per la detenzione amministrativa. Mentre la procura chiedeva dodici mesi di interdizione, il GIP ha calibrato le misure in base alla gravità dei reati contestati, variabili da un certificato a undici per ogni medico coinvolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna: 3 medici sospesi 10 mesi, 5 vietati certificati CPR Articoli correlati Certificati anti-rimpatrio, la decisione del giudice: 3 medici sospesi 10 mesiRavenna, 14 marzo 2026 – In tre sono stati sospesi per 10 mesi dalla professione medica. Certificati anti Cpr. Linea dura sugli 8 medici: "Vanno sospesi un anno"La richiesta della Procura di Ravenna è di sospendere ciascuno di loro per un anno dall’esercizio della professione. Contenuti utili per approfondire Ravenna 3 medici sospesi 10 mesi 5... Temi più discussi: Certificati anti-rimpatrio, la decisione del giudice: 3 medici sospesi 10 mesi; Medici indagati, attesa decisione sull'interdizione. I legali: Hanno svolto il loro lavoro con professionalità; RAVENNA: Certificati anti Cpr, l’inchiesta potrebbe allargarsi; Medici indagati, le parole di un collega: Clima d'odio. Se passa la sospensione si mette in ginocchio l'ospedale. Certificati anti-rimpatrio, la decisione del giudice: 3 medici sospesi 10 mesiE agli altri cinque indagati è stato vietato per lo stesso tempo di occuparsi delle certificazioni di idoneità per il trasferimento nei centri di permanenza ... msn.com Certificati anti Cpr. Linea dura sugli 8 medici: Vanno sospesi un annoLa richiesta della Procura per gli indagati sarà discussa oggi davanti al giudice. L’accusa è di falso ideologico allo scopo di impedire l’espulsione dei migranti. msn.com Giugno 2024. A Classe, a pochi chilometri da Ravenna, iniziano gli scavi per un metanodotto Snam. A meno di due metri di profondità, la terra restituisce qualcosa che nessuno si aspettava. Una villa signorile romana del I secolo d.C. Integra. Condotte in piom - facebook.com facebook Confcooperative Romagna-Estense, Mirca Renzetti confermata alla guida delle cooperative sociali Doriana Togni vicepresidente per il territorio di Ravenna #Rimini #Attualita x.com