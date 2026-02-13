Rapina in villa a Cenate minacciata con ascia e pistola | identificata la banda 5 misure cautelari

Cenate Sopra (Bergamo), 13 febbraio 2026 – La banda di cinque uomini armati di ascia e pistola che il 6 ottobre 2024 aveva assaltato una villa a Cenate Sopra minacciando i proprietari, è stata finalmente smantellata dai carabinieri, che hanno eseguito cinque misure cautelari per rapina pluriaggravata.

Cenate Sopra (Bergamo), 13 febbraio 2026 – Sono cinque le persone ritenute responsabili di una rapina pluriaggravata in villa avvenuta il 6 ottobre 2024 a Cenate Sopra nei confronti delle quali i carabinieri della sezione operativa di Bergamo, con quelli del comando provinciale di Brescia, con il coordinamento della Procura di Bergamo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare. Minacciata con ascia e pistola. In quattro, mentre un quinto faceva da palo, erano entrati nella villa di un imprenditore di Cenate Sopra. L'azione era durata pochi minuti, durante i quali la nuora del proprietario, sola in casa, di fronte a un'ascia e una pistola era stata costretta a consegnare un orologio, alcuni monili in oro e vari suppellettili.

All’alba dell’11 febbraio 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo e del Comando Provinciale di Brescia hanno arrestato cinque persone coinvolte in una rapina in villa a Cenate Sopra, avvenuta il 6 ottobre 2024.

