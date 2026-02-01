Rapina violenta nella villa del noto avvocato di Arezzo | donna minacciata con una spranga di ferro

Una donna è stata minacciata con una spranga di ferro durante una rapina violenta nella villa di un noto avvocato di Arezzo. L’assalto è avvenuto nel pomeriggio nella zona Giotto e ha lasciato tutti sotto shock. I ladri sono fuggiti con alcuni oggetti di valore, ma nessuno è rimasto ferito gravemente. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

AREZZO – Un assalto brutale, consumato in pieno giorno e nel cuore della zona Giotto, ha sconvolto la serata di ieri ad Arezzo. Vittima della violenta rapina è la famiglia del noto avvocato Piero Melani Graverini, figura di spicco del foro aretino, recentemente tornata al centro delle cronache per la rinuncia alla candidatura a sindaco per il centrodestra e per la difesa di Sandro Mugnai nel celebre caso dell’artigiano che sparò al vicino. Intorno alle 18,30, la moglie del legale è stata sorpresa sulle scale della palazzina di famiglia mentre stava uscendo. Alla vista di alcune ombre sospette, la donna ha iniziato a gridare, richiamando l’attenzione del fratello che abita al piano superiore.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Arezzo Giotto

Ultime notizie su Arezzo Giotto

