La comunità egiziana dell' Umbria si rinnova | nuovo presidente e Iftar di Ramadan a Perugia

La comunità egiziana in Umbria si prepara a riprendere le attività con un evento di insediamento del nuovo presidente previsto per il 1° marzo 2026 a Perugia. L'appuntamento segna un momento di rinnovamento e di rafforzamento dei legami tra i membri, aprendo una nuova fase di collaborazione e scambio culturale nel territorio. La giornata sarà anche l’occasione per condividere un Iftar di Ramadan.

Si apre un nuovo capitolo per l'integrazione e la cooperazione culturale nel cuore dell'Umbria. L'associazione comunità egiziana dell'Umbria annuncia la ripresa ufficiale delle proprie attività e l'insediamento del nuovo presidente, in un evento che si terrà il prossimo 1° marzo 2026 e che si.