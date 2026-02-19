Giugliano la comunità islamica comincia il Ramadan

A Giugliano, il Ramadan è iniziato ufficialmente, portando con sé tradizioni e momenti di preghiera. La comunità islamica locale ha dato il via al mese sacro con raduni nelle moschee e preghiere collettive. In questa occasione, molti partecipano alle attività religiose e si preparano a rispettare il digiuno dall’alba al tramonto. La comunità si riunisce anche per condividere pasti serali chiamati “iftar”, rafforzando il senso di solidarietà tra i fedeli. La prima giornata si è conclusa con un’atmosfera di rispetto e spiritualità diffusa.

È partito ufficialmente il Ramadan, mese sacro per i musulmani, dedicato al digiuno, alla preghiera e alla riflessione spirituale dall'alba al tramonto. Anche la comunità islamica di Giugliano ha dato il via alle celebrazioni con le prime luci del giorno, tra raccoglimento e momenti di condivisione. Dopo il tramonto è possibile consumare i pasti e, nelle ore serali, i fedeli partecipano a una preghiera speciale, più lunga e intensa rispetto a quelle quotidiane. Sono previste eccezioni: anziani e malati possono essere esonerati dal digiuno, contribuendo con un'offerta in denaro destinata ai poveri e alla comunità.